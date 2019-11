A Soverato un seminario sui costi della Pubblica Amministrazione

Ridurre i costi della Pubblica Amministrazione senza tagliare efficienza e servizi; questo è il tema centrale del seminario che si svolgerà Venerdì 29 novembre alle 9,30 organizzato dal Comune di Soverato per gli amministratori, dirigenti e funzionari della PA e degli Enti Locali.

Al seminario si approfondiranno aspetti importanti inerenti la gestione della cosa pubblica, perché si parlerà di come ottenere risparmi dalla fiscalità dell’Ente, come ottenere nuove risorse dall’analisi dei costi di gestione, di come gestire i debiti finanziari ed energetici, di come reperire nuove risorse dal corretto uso del Mepa, di come creare nuove economie e nuove entrate dalla riduzione della burocrazia degli uffici tecnici.

Oltre agli aspetti normativi gli esperti si focalizzeranno sulle prassi operative, analizzando casi e metodologie pratiche. “Fare rete tra i comuni e le amministrazioni pubbliche del territorio, condividere una piattaforma di nuove competenze e conoscenze” sono queste le motivazioni che spingono l’amministrazione di Soverato a rafforzare la creazione di nuove sinergie sul territorio”. Questa la dichiarazione del Sindaco Ernesto Alecci.