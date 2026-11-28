Oggi, sabato 28 novembre alle ore 17:30, al Nuovo Palazzetto dello Sport di Soverato, si giocherà il Torneo di Calcetto “Read the Signs della Violenza Contro Donne e Ragazze. Insieme per dire NO”.

L’iniziativa è promossa da Soroptimist Soverato, Lions Club Soverato e Città di Soverato nell’ambito di Orange the World, i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, con l’invito a imparare a riconoscere i segnali e a non restare in silenzio.

In campo scenderanno Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, Ordine dei Commercialisti di Catanzaro e Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con la collaborazione dell’Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Soverato.

Ingresso con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in donazione per il Fondo degli orfani delle Vittime di femminicidio.

Info: Sabato 28 novembre, ore 17:30, Nuovo Palazzetto dello Sport di Soverato.

Numero Antiviolenza e Stalking: 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24.