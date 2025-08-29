A Spadola la “Festa del Dolce” con karaoke e quiz game

La Confraternita dei Sette Dolori di Maria Vergine organizza per stasera, venerdì 29 agosto, la tradizionale Festa del Dolce, un appuntamento molto atteso che animerà Piazza Bruno Ionadi a partire dalle ore 21:30.

La serata, pensata per unire divertimento e solidarietà, prevede una sfida golosa con la premiazione del dolce più bello e del dolce più buono. I partecipanti potranno riempire il proprio piatto scegliendo cinque dolci al costo di 5 euro.

Accanto al momento gastronomico, spazio anche all’intrattenimento: in programma una Karaoke Night e un Quiz Game condotti dall’animatore Vittorio Vono. In palio premi allettanti, tra cui una vacanza per quattro persone in Italia e all’estero, oltre a numerose sorprese.

Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per coprire le spese della serata e per fini sociali, sottolineando ancora una volta lo spirito comunitario e solidale dell’iniziativa.

Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme una serata all’insegna della dolcezza, della musica e della convivialità.