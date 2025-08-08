A Spadola l’esposizione “I Gioielli del Mare” della gioielleria Corrado Piscopo dal 1870

L’Hotel La Fontanella sabato 9 agosto ospiterà a Spadola (VV) l’esposizione ‘I Gioielli del Mare’ della gioielleria Corrado Piscopo dal 1870.

La tradizione della Famiglia Piscopo nella lavorazione del corallo è tramandata da cinque generazioni: il genio creativo del fondatore si è trasformato in un’attività ancora oggi viva, con creazioni scelte e preziose che rispettano la storia di qualità e stile avviata da Vincenzo Piscopo .

La collezione include cammei, coralli, gemme, collane, bracciali e orecchini realizzati secondo tecniche artigianali di prestigio, talvolta su disegno familiare, mantenendo vivo un filo diretto con le radici torresi .

La Corrado Piscopo Coralli – Alberto Piscopo pone grande attenzione ai parametri di caratura, purezza, colore e taglio del corallo rosso.

Al pari delle altre gemme, anche quando si acquista il corallo bisogna considerare dei parametri che lo rendono più o meno pregiato. In realtà non esiste un metodo generalizzato e codificato per la valutazione del corallo ma le “regole” per una buona scelta vengono oralmente tramandate da padre in figlio. Tuttavia, le quattro “C” (Carat, Clarity, Colour and Cut) usate in gemmologia per la classificazione delle pietre preziose, e dei diamanti in particolare, valgono anche per il corallo.

Nel corso dell’esposizione, che avrà inizio a partire dalle ore 17, si potranno ammirare le creazioni in corallo, i cammei, i turchesi, le perle e diverse tipologie di gioielli.

Corrado Piscopo erede della famiglia di gioiellieri insieme a sua moglie Barbara Carello illustreranno l’intero percorso produttivo del corallo, dal ramo grezzo al gioiello finito, raccontando la tradizione torrese in modo visivo e coinvolgente.

Un appuntamento unico per chi desidera conoscere da vicino la storia del corallo e l’arte dei Piscopo.