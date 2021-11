A Squillace i bambini avranno una nuova palestra

Sono in fase di conclusione i lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionale dei locali utilizzati dall’istituto comprensivo di Squillace per attività motorie ed educazione fisica. Il progetto curato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, arch. Antonio Macaluso, sono stati finanziati con i fondi destinati al potenziamento di infrastrutture sociali. Per la realizzazione dei lavori, dell’importo complessivo di € 33.722,50, è stata incaricata la ditta Tolone di Fiasco Baldaia.

Con questo intervento- precisa l’assessore alla programmazione, Franco Caccia, messo in atto da questa Amministrazione e dagli uffici comunali, contiamo di colmare una grossa lacuna e mettere a disposizione della scuola e delle famiglie della nostra Città un’importante infrastruttura. Sappiamo tutti dell’importanza del peso esercitato dalle attività motorie nei processi di una sana crescita dei bambini e pertanto siamo particolarmente soddisfatti della realizzazione dell’opera.

Nonostante le note carenze di personale, aggiunge l’assessore Caccia, il comune di Squillace, con un collaudato lavoro di squadra tra amministratori , dipendenti, Sportello Europa ed anche attraverso un sapiente utilizzo di risorse finanziarie esterne, prosegue nell’impegno assunto di aumentare la qualità di vita della popolazione residente, incrementare opportunità di lavoro per professionisti ed imprese di Squillace e del territorio. Dopo i lunghi mesi trascorsi chiusi nelle case, questi lavori ci permettono di restituire ai nostri bambini la gioia di trovare a scuola uno spazio dedicato per momenti di socializzazione e di crescita psico-fisica.

La ripresa del nostro Paese passa attraverso azioni concrete ed in particolare da interventi rivolti alle nuove generazioni. Siamo inoltre certi questo nuovo spazio messo a disposizione del l’istituto comprensivo di Squillace, diretto dal dr. Alessandro Carè, possa essere utilizzato anche per iniziative sportive e di aggregazione promosse dalle tante associazioni operanti a Squillace.