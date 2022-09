A Squillace la prima edizione di “Castel diVino”

Interessante iniziativa promossa dall’assessorato al turismo in collaborazione con la fondazione italiana dei sommelier.

In una cornice quanto mai suggestiva, il castello normanno, venerdì 2 settembre p.v. a Squillace , avrà luogo la prima edizione di “Castel diVino”. Un evento di promozione turistica nato dalla fusione di elementi di grande interesse : la fruizione notturna del Castello di Squillace, la degustazione di vini provenienti dalle più prestigiose cantine calabresi unita alla degustazione di formaggi e salumi del territorio ed accompagnata dall’animazione curata da cantastorie e musici di strada.

Il ricco ed articolato programma prevede anche dei brevi seminari, promossi dai responsabili della fondazione di Sommelier, partner dell’evento, in cui fornire indicazioni sulle tecniche più agevoli per riuscire a riconoscere e gustare i vini di qualità.

L’obiettivo di incrementare le presenze turistiche, precisa l’assessore al turismo del comune di Squillace, il sociologo Franco Caccia, passa anche attraverso la capacità di rinnovare la nostra offerta in modo da riuscire a soddisfare le aspettative di turisti e visitatori. Con l’evento Castel divino puntiamo a potenziare la multifunzionalità del nostro Castello, già sede, fin dal mese di luglio, di eventi culturali e musicali, in cui sperimentare un collegamento con l’enogastronomia di qualità del nostro territorio.

La piena sinergia con la Fondazione Italiana Sommelier, in particolare con i responsabili Gennaro Convertini e Pate Domenico, ha reso possibile questa interessante sperimentazione finalizzata ad offrire ai turisti una location d’eccezione in cui poter degustare i migliori vini calabresi a cui si aggiungono altre eccellenze del territorio , quali salumi e formaggi e non solo. Un evento da non perdere che potrà proseguire con la visita alle botteghe dei ceramisti di Squillace, per l’occasione aperte per la durata dell’evento , nonchè per ammirare le bellezze di uno dei più suggestivi borghi storici della Calabria.