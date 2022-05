A Squillace Lido la tradizionale festa della Madonna del Ponte

Quest’anno, per la prima volta da tempo immemore, la tradizionale festa della Madonna del Ponte a Squillace Lido presso l’omonimo santuario, non si è svolta il primo maggio ma si svolgerà domenica 8 maggio. Tanti i pellegrini che, arrivati da ogni dove il primo maggio sono rimasti delusi nel non trovare nessuno al Santuario.

Ciò perché, domenica scorsa si è svolta la processione della Madonna della Catena che è stata restaurata dai proprietari della omonima chiesetta privata, le famiglie Corasaniti e Ranieri e quindi donata alla parrocchia di San Nicola di Squillace lido.

La festa della Madonna del Ponte, dunque si svolgerà quest’anno nel giorno della festa della Mamma e,a celebrare la Santa messa sarà lo stesso arcivescovo metropolita di Catanzaro

-Squillace monsignore Claudio Maniago affiancato dal nuovo rettore del santuario, Padre Piero Puglisi.

L’appuntamento per tutti i pellegrini è per domenica 8 maggio alle 10,30 con il raduno nel piazzale antistante per la celebrazione prima del Santo Rosario, poi della Santa messa ed infine, a mezzogiorno seguirà la Supplica alla Madonna di Pompei.

Amalia Feroleto