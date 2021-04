A Squillace si parte con il progetto “Borgo Vivo”

Sottoscritta la convenzione con il Dipartimento cultura della regione Calabria per l’utilizzo di un contributo di 1,5 milioni di Euro concessi al comune di Squillace nell’ambito del bando valorizzazione dei borghi della Calabria.

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento di dare concreto avvio al progetto denominato “Borgo Vivo” che vede il Comune di Squillace tra i centri di eccellenza della Calabria destinatari dell’apposito finanziamento regionale. Il sindaco, dr. Pasquale Muccari, nei giorni scorsi ha sottoscritto l’apposita convenzione con il dipartimento Cultura della regione Calabria ed a breve saranno avviate le diverse procedure per dare attuazione al progetto finanziato.

La proposta progettuale è nata nella precedente consiliatura, sempre con Pasquale Muccari nel ruolo di Sindaco, ed ha visto l’impegno nella progettazione da parte di Franco Caccia e Gregorio Talotta, il primo nella qualità di assessore pro tempore alla Programmazione e il secondo assessore ai Lavori pubblici.

Siamo particolarmente soddisfatti di questa opportunità- ha precisato il sindaco Muccari, in quanto l’ottimo collocazione nella graduatoria finale ottenuta dal nostro progetto conferma il buon lavoro portato avanti in fase di progettazione dalla cui attuazione ci attendiamo un ennesimo slancio alle politiche di sviluppo della nostra città. Quanto stiamo vivendo, alle prese con le emergenze dell’epidemia, ci porta a dare ancora più importanza ad interventi come il progetto “Borgo Vivo” in cui si punta alla valorizzazione delle risorse di comunità e si costruisce un futuro radioso.

Il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione turistica del borgo di Squillace prevedono interventi specifici, sia di natura materiale quanto immateriale. Si passa da interventi di abbellimento di alcune aree, anche attraverso il potenziamento di arredo urbano, nonché creazione di aree giochi per bambini, ad azioni finalizzate a potenziare l’accoglienza e l’informazione turistica mediante un nuovo info-point e una particolare attenzione verso il potenziamento dell’immagine turistica mediante l’uso delle nuove tecnologie.

Come noto l’impatto del web e dei social sul turismo risulta sempre più strategico. Risorse importanti da valorizzare all’interno del progetto sono rappresentate dalla ceramica e dal territorio, inteso come un bene prezioso per la promozione della salute e come attesta l’adesione del comune di Squillace alla rete nazionale dei borghi della salute, elemento che ha contribuito a caratterizzare e qualificare il progetto presentato dal comune di Squillace alla regione Calabria.

L’approvazione del progetto Borgo Vivo, precisa Franco Caccia, assessore alla Programmazione e Turismo costituisce un’importante opportunità e, sono certo, ci consentirà di ottenere risultati concreti. Intensificheremo a tale scopo i momenti di condivisione con i nostri imprenditori, sia afferenti all’aria dell’artigianato artistico, quanto con gli operatori della gastronomia di qualità. Punteremo inoltre a rafforzare l’integrazione tra Borgo e marina, un obiettivo a cui abbiamo riservato una specifica attenzione prevedendo l’acquisto di una navetta elettrica con cui favorire il flusso di turisti dal borgo al mare e, contemporaneamente, incrementare la presenza nel borgo dei turisti ospiti presso le strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Tante le idee che, con la collaborazione di tutti, possono ora diventare un entusiasmante percorso di crescita sociale e di sviluppo economico. Sarà cura dell’’ufficio tecnico comunale, di cui è responsabile l’arch. Antonio Macaluso, avviare le procedure per dare concreta attuazione ad un progetto su ci sono riposte molte aspettative per il rilancio della città di Squillace.