A Squillace turismo rigenerante

Nuova iniziativa dell’assessorato comunale alla programmazione e turismo

Per quanti desiderano immergersi nella natura incontaminata, lasciarsi incantare dalle bellezze dei luoghi e dalla feschezza delle placide acque del fiume Alessi , domenica 22 agosto è programmata un’ escursione naturalistcica. L’iniziativa è inserita nel programma denominato R-estate a Squillace, iniziato il 14 u.s. e che proseguirà fino al 4 settembre, con eventi ed iniziative di forte richiamo per i turisti.

Uno spazio particolare- precisa l’assessore alla programmazione e turismo- Franco Caccia, in questo programma di eventi di promozione turistica, è dedicato alla ri-scoperta della bellezza dei luoghi e al gusto dei sapori autentici. In collaborazione con l’Asd Calabriando abbiamo ideato 2 camminate in ambienti naturali. Una è stata realizzata nei giorni scorsi ed ha interessato una vasta area di campagna ubicata tra Squillace marina e Squillace centro.

Quella in programma domenica 22 agosto si caratterizza per la stretta vicinanza con il centro abitato di Squillace, in prossimità del Castello, ed ha il merito di trasportare i camminatori in una dimensione ambientale di tipo tropicale. La natura, durante questo percorso, non mancherà di sorprendere: dalla vegetazione che cambia, dalle spettacolari sbalzi d’acqua, dalle insenature con spiagge naturali. Partecipare a questa camminata è un grande piacere, oltre che un ottimo esercizio fisico. Diversi tra i partecipanti iscritti hanno già manifestato il programma di fare un bagno nelle acque del fiume.

La meta della camminata è individuata in un vecchio mulino ad acqua detto “Aluì”, ancora in buone condizioni strutturali. Le persone interessate a partecipare alla camminata sono invitate ad iscriversi attraverso l’apposita piattaforma, operazione di pochiminuti tramite il codice QR riportato nella locandina, in modo da consentire una gestione delle presenze alla luce delle esigenze anti assembramento.

A conclusione dell’esperienza, ai partecipanti alla camminata, l’amministrazione comunale di Squillace offrirà bevande naturali e frutta di stagione. Notizie, foto ed approfondimenti sul programma R-estate a Squillace e sui prossimi appuntamenti, sono reperibili sul sito www.estateasquillace.it . Le attrazioni di Squillace sono molteplici e varie. Siamo certi- conclude l’assessore Caccia, che quanti scopriranno i percorsi naturalistici del nostro territorio avranno modo di rigenerarsi, nel fisico e nella mente.