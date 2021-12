A Squillace una conferenza sul futuro dell’Europa

Nella sala convegni della Casa delle Culture di Squillace, su iniziativa dell’università Magna Graecia di Catanzaro e del comune di Squillace, lunedi p.v. con inizio alle ore 10,30 si terrà un importante evento: la conferenza su futuro dell’Europa. L’iniziativa vanta il patrocinio del comitato europeo delle regioni e si propone come indispensabile momento di ascolto di interlocutori diversi: cittadini, amministratori, giovani e imprese.

Il ricco programma dei lavori prevede gli interventi istituzionali a cura del sindaco di Squillace, Pasquale Muccari e del presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso, il quale ha già avuto modo di manifestare le sue idee in merito al ruolo centrale dell’Europa, specie in questo particolare momento storico, per il rilancio della Calabria, Paolo Falzea, direttore scientifico del centro di documentazione europea dell’UniCz.

Seguiranno gli interventi tecnici aperti da Franco Caccia, assessore alla programmazione e turismo del comune di Squillace; Alessandra Pugliese, coordinatrice della consulta studentesca dell’Unicz; Giuseppe Varacalli, membro del comitato delle regioni con sede a Bruxelles; Alessandra Tuzza, responsabile Sportello Europe Direct di Gioiosa ionica.

L’incontro, coordinato da Paolo Romano, responsabile del CDE dell’UniCz. L’evento potrà essere seguito anche in tempo reale online su piattaforma zoom meeting all’indirizzo:

https://euconf-eu.zoom.us/j/96371266742?pwd=VjVnNVdSNGpNdWUyLzM2bmpVN1FVZz09#success

La Conferenza sul futuro dell’Europa vuole rappresentare una preziosa occasione per avviare, specie in Calabria, un confronto costruttivo che, attraverso nuove conoscenze e nuove alleanze, possa rivitalizzare il lavoro di squadra, componente indispensabile per affrontare e vincere le sfide dei prossimi anni.