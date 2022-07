A Squillace una palestra multicolore

Completati i lavori di messa in sicurezza e modernizzazione di un bene prezioso per la crescita dei più piccoli.

Fra i motivi di soddisfazione degli amministratori comunali vi sono senza dubbio i momenti in cui si restituiscono alla popolazione amministrata beni e strutture pubbliche, specie quelle abbandonate, completamente rinnovate e pronte per essere riutilizzate.

Nelle scorse settimane il comune di Squillace ha portato a termine un’importante quanto significativa opera rappresentata dalla messa in sicurezza ed ammodernamento della palestra ubicata nei locali delle scuole primarie di Squillace centro.

E’ un’opera di cui andiamo fieri – esordisce l’assessore alla programmazione e turismo, Franco Caccia, in quanto per diversi decenni i nostri alunni non hanno potuto svolgere attività sportive la cui importanza ai fini della sana crescita psico-fisica è arcinota. Grazie ad un mirato lavoro di progettazione, curato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, arch. Antonio Macaluso, è stato possibile realizzare questo intervento, interamente finanziato con i fondi nazionali riservati alle infrastrutture sociali, annualità 2021.

A seguito dei lavori eseguiti, la palestra si presenta come ambiente particolarmente accogliente e sicuro, con un funzionale pavimento in gomma, con un sistema di protezione di spigoli murari, termosifoni e di ogni altro punto sensibile presente nello spazio ristrutturato.

La palestra, in cui sarà possibile praticare diverse discipline sportive, si apprezza inoltre per una piacevole policromia che restituisce all’intero ambiente i caratteri di un luogo creativo e stimolante. All’inizio del prossimo anno scolastico, conclude l’assessore Franco Caccia, gli studenti delle scuole primarie di Squillace centro troveranno questa piacevole novità che, siamo certi, il dirigente scolastico prof. Alessandro Carè ed il suo corpo docente, anche con il supporto dell’assessore Mariella Trombetta, a cui di recente il sindaco Pasquale Muccari ha assegnato le deleghe alla scuola ed allo sport, sapranno valorizzare al meglio come nuova opportunità di crescita e di relazione.