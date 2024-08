A Tiriolo tutto pronto per Bacchanalia: il 16 e 17 agosto tra storia, musica e vino

E’ tutto pronto per la due giorni in compagnia di “Bacchanalia, 2200 anni dopo”, venerdì 16 e sabato 17 agosto a Tiriolo, per un atteso appuntamento con la storia, le tradizioni e la musica che festeggia la sua decima edizione.

Pro Loco Tiriolo “Terra dei Feaci” e le associazioni “Chiave di SOL”e “Teura” hanno unito ancora una volta le forze per regalare un programma ricco e variegato, ad ingresso gratuito, che coniuga la cultura con l’enogastronomia e la valorizzazione del borgo storico, all’insegna del filo conduttore del vino al centro dei percorsi arricchiti dalla presenza della Fondazione Italiana Sommelier.

Venerdì 16 agosto si parte fin dal mattino con l’escursione in mountain bacco, alle 8.30, a cura dell’Asd Free Bike, mentre nel pomeriggio, alle 16.30, la conferenza di apertura sui Baccanali darà il via alla degustazione di olii presso la Casa delle culture.

La nuova location di Castel Sant’Angelo ospiterà il concerto de l’inno al tramonto, alle ore 19, prima della scaletta musicale serale che proporrà in Piazza Sant’Angelo il live di Januaria Carito, in Piazza Seggio il Tarab Ensemble, trio di voci e percussioni al femminile, e il progetto di matrice africana a cura di Moussa Ndao, Boto Sissoko e Fabio Tropea.

Alle 23, sul palco di Piazza Italia, ci si scatenerà sulle note di gruppi iconici della scena reggae calabrese come Gioman & Killacat Live Show feat Mujina Crew & The Mad Ones (Dancehall Queen).

Sabato 17 agosto si rinnoverà la magia dell’inno all’aurora, alle ore 5.30, mentre nel pomeriggio, alle 18, il borgo sarà invaso dai colori e dalle musiche del Corteo nuziale itinerante di Bacco & Arianna, che ogni anno riserva sempre particolari sorprese.

In serata i palchi di Tiriolo ospiteranno altri due straordinari artisti: Peppe Voltarelli, reduce dal secondo posto nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto, e Enzo Avitabile, un simbolo della world music che ha fatto della contaminazione di generi e linguaggi il proprio stile, distinguendosi anche per l’impegno sociale.

Bacchanalia offrirà ancora spazio all’arte e ai saperi del territorio con le mostre, il laboratorio di liuteria di Tommaso Leone, il mercatino di artigianato, per un viaggio alla riscoperta dell’identità locale.