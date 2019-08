A Vallefiorita la presentazione delle raccolte poetiche “Ora d’Aria” e “Il filo quotidiano”

Si è tenuta nella villa comunale di Vallefiorita la presentazione delle raccolte poetiche “Ora d’Aria” di Gianni Paone e “Il filo quotidiano” di Teresa Murgida. Eliana Iorfida, scrittrice, ha presentato i testi e Leonardo Muccari, musicista, ha accompagnato, con la sua chitarra, le letture fatte da Rosaria Catroppa, Emanuea Mercurio e Micaela Papa. In “Ora d’aria” il poeta Gianni Paone canta i sentimenti più profondi dell’essere umano.

Nella raccolta, dice Eliana Iorfida, ci troviamo di fronte a un’epopea personale in cui azioni minime, episodi apparentemente irrilevanti, personaggi non eroici, possono assurgere a dignità di stampa. La poesia diviene quindi un atto rivoluzionario”. In “Il filo quotidiano”, Teresa Murgida da voce poetica alla natura e, con estrema delicatezza, ne osserva l’intima trasformazione che produce nell’animo umano.

La serata di poesie, che rientra nelle attività di promozione della lettura e della cultura è stata organizzata dai volontari della Biblioteca Errante di Vallefiorita e dall’Associazione Terra di Mezzo, ed è stata un’anteprima di quello che sarà il programma che nei prossimi mesi caratterizzerà gli “Incontri con l’autore e con il libro” che la Biblioteca e l’Associazione stanno programmando. Il numeroso pubblico intervenuto fa ben sperare.