Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, è temporaneamente chiuso al traffico il tratto in corrispondenza del km 321,400, in direzione nord, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, a causa di un mezzo pesante intraversato.

Per i veicoli in direzione nord si consiglia l’uscita presso lo svincolo di Lamezia Terme e il proseguimento lungo la SS18 e rientro in A2 presso lo svincolo di Falerna.

Peri i veicoli provenienti dalla SS280, si consiglia di proseguire lungo la SS18 con ingresso in A2 presso lo svincolo di Falerna.

Sul posto sono presenti la squadra Anas la Polizia Stradale p e il soccorso meccanico per la gestione della viabilità e per consentire le operazioni di ripristino in sicurezza.

+++ AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11.00 +++

RIAPERTO IL TRATTO DELLA A2 IN DIREZIONE NORD TRA GLI SVINCOLI DI LAMEZIA TERME E FALERNA. PERMANGONO RALLENTAMENTI IN FASE DI SMALTIMENTO