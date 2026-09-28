A2 del Mediterraneo: auto in panne e intervento della Polstrada, nel bagagliaio oltre 2 kg di cocaina

Un controllo di routine nato per prestare soccorso a un automobilista in difficoltà si è trasformato in un ingente sequestro di droga lungo il tratto lametino dell’A2 del Mediterraneo.

​Gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per prestare assistenza a un veicolo rimasto in panne, hanno insospettito l’atteggiamento dell’automobilista e deciso di approfondire gli accertamenti.

L’ispezione al mezzo ha portato alla scoperta, all’interno del bagagliaio, di oltre 2,1 chilogrammi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 2.100 euro in contanti — probabile provento dell’attività illecita — e due telefoni cellulari.

​Per il conducente del veicolo è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

​La vicenda giudiziaria ha poi registrato un passaggio articolato: dopo un’iniziale scarcerazione avvenuta per motivi formali, la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha formulato una nuova richiesta di misura cautelare. La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) ha accolto la tesi della Procura, disponendo nuovamente per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

​Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Si ricorda che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza passata in giudicato.