A2 Mediterraneo: tir intraversato blocca il traffico tra Rogliano e Cosenza

Disagi alla circolazione sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’. A causa di un mezzo pesante che si è intraversato occupando l’intera carreggiata, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico il tratto in direzione Fisciano, all’altezza del km 269, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza.

​Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le squadre Anas, i mezzi di soccorso stradale e le Forze dell’Ordine.

Gli operatori sono attualmente al lavoro per gestire la viabilità, rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza la sede stradale, con l’obiettivo di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.