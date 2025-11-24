Abbandono di rifiuti con veicolo, trasgressore identificato a Catanzaro con le foto trappole

Anche a Catanzaro è scattata la prima sanzione per abbandono di rifiuti con l’applicazione di pene più severe introdotte dal decreto legge 116/2025.

La Polizia locale, grazie all’ausilio delle foto trappole, ha potuto individuare una persona che, scesa dal proprio veicolo, ha lasciato sacchetti di rifiuti non pericolosi su suolo pubblico.

La stessa è stata deferita all’autorità giudiziaria che provvederà a comminare la multa che va da 1500 a 18mila euro, a cui si aggiunge, in questo caso, anche la sospensione della patente da 1 a 4 mesi come sanzione accessoria.

Il nucleo Polizia ambientale, diretto dal colonnello Salvatore Tarantino, nell’ambito delle attività di presidio del territorio della Polizia locale disposte dal comandante Amedeo Cardamone, utilizzando le immagini della videosorveglianza, è quindi riuscito a risalire e a identificare il trasgressore.

“Le telecamere si confermano, dunque, uno strumento necessario per poter garantire un efficace controllo e contrasto riguardo a comportamenti, come l’abbandono di rifiuti, che deturpano l’ambiente e il decoro della città”, commenta il sindaco Nicola Fiorita.

“Per questo motivo, continueremo ad avvalerci delle foto trappole nelle zone più esposte a questo fenomeno e a denunciare chiunque non abbia rispetto dell’ambiente e del senso civico. Abbandonare anche un solo sacchetto per strada significa esporsi al rischio di sanzioni pesanti, secondo la normativa più recente, che auspico possano funzionare anche da valido deterrente”.