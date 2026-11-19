Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il sacerdote L.G. , a 7 anni e quattro mesi di reclusione per abusi sessuali su minore. La decisione è arrivata al termine del processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, dopo oltre tre ore di camera di consiglio. A rendere nota la sentenza è stata l’associazione La Caramella Buona, che si è costituita parte civile insieme alla persona offesa.

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto per il sacerdote l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento di 50mila euro in favore della vittima e di 3mila euro all’associazione.

Entrambe le parti sono state assistite dall’avvocata Sara Polito. La condanna ha sostanzialmente accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Chiara Greco, che aveva sollecitato una pena ancora più elevata: otto anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione.

Sacerdote imputato per violenza su minore, le accuse e la ricostruzione dei fatti

La vicenda giudiziaria ha preso avvio da un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria, sviluppata attraverso gli accertamenti dell’Arma dei Carabinieri, che nel 2025 avevano portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti del sacerdote.

Secondo l’impostazione accusatoria, le condotte contestate sarebbero iniziate tra il 2015 e il 2016, quando il giovane, all’epoca sedicenne, frequentava la comunità parrocchiale con il ruolo di chierichetto, e sarebbero proseguite fino al 2020.

L’ipotesi investigativa ricostruisce una presunta dinamica di condizionamento emotivo e spirituale, nella quale il sacerdote avrebbe sfruttato il proprio ruolo di riferimento per avvicinare il ragazzo, alternando gli episodi contestati a momenti di raccoglimento religioso, richieste di perdono e benedizioni.

Nel corso del procedimento, celebrato al Cedir di Reggio Calabria, è stato ascoltato il giovane, che ha ripercorso davanti ai giudici gli episodi al centro dell’inchiesta. Nel processo si sono costituite parti civili la persona offesa e la Fabbrica dei Diritti attraverso l’associazione La Caramella Buona, assistita dall’avvocata Sara Polito.