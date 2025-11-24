Abusi sessuali sui figli minori, arrestata una donna

Ha abusato dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali: per questo i carabinieri hanno arrestato una donna di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, con le accuse di violenza sessuale ai danni di minori e maltrattamenti in famiglia.

Nei confronti della donna i militari della tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone per una condanna passata in giudicato a anni 8 di reclusione.

Le indagini, condotte attraverso mirati accertamenti e con l’ausilio dei servizi sociali di Isola Capo Rizzuto, hanno fatto emergere un chiaro e corroborato quadro indiziario a carico della donna, che in svariate occasioni avrebbe abusato dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti e a subire continue vessazioni, terminate solo con l’intervento dei carabinieri che hanno posto fine alle angherie nei confronti dei minori.

Un altro ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Crotone è stato eseguito dai carabinieri a Scandale nei confronti di un uomo del posto, per una condanna passata in giudicato a 3 anni di reclusione, perché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia.