Abusi su una bambina di 7 anni, 62enne arrestato

Un uomo di 62 anni, ritenuto responsabile di aver abusato, nell’ambito familiare, di una bambina di sette anni, è stato arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria in seguito a indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.

L’uomo era stato già condannato per reati della stessa specie. Le indagini sono state svolte con attività di osservazione, pedinamento e ricognizione dei luoghi abitualmente frequentati dall’indagato e con attività tecniche.

Fondamentale alla ricostruzione della vicenda è stata l’audizione protetta della bambina. Il racconto della piccola vittima ha trovato conferma in ulteriori attività investigative disposte dai magistrati titolari dell’inchiesta.

Il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato. L’uomo, rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione, dopo le formalità di rito in questura, è stato trasferito in carcere.