Abusò di una donna su un treno, 21enne arrestato in Calabria

Un 21enne egiziano, S.A.J., è stato arrestato a Crotone dalla Squadra Volante in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Novara.

Il giovane è accusato di violenza sessuale ai danni di una donna a bordo di un treno partito dalla stazione di Novara.

L’arresto è avvenuto nella zona della stazione delle Autolinee Romano, molto frequentata da viaggiatori e studenti. Il ragazzo era in compagnia di altri connazionali quando è stato individuato dagli agenti.

Il 21enne risulta già noto alle forze dell’ordine per reati legati a droga, furti e violenze. Nel 2024 era stato arrestato a Milano per aver strappato una collana d’oro a una donna.

È ritenuto vicino al fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Dopo il fermo, è stato trasferito nella casa circondariale di Vibo Valentia.

Nella stessa giornata la polizia ha effettuato controlli su 200 persone e 127 veicoli, segnalando due soggetti al prefetto per possesso di droga.