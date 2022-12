Accende il camino per Natale e brucia 20mila euro di buoni postali

Aveva nascosto 20mila euro di buoni fruttiferi postali nel camino, ma la moglie l’ha acceso per Natale e l’ha bruciati.

È accaduto a Roma, nel quartiere Monteverde, in via dei Quattro Venti, come riporta Il Messaggero. “Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire”, ha detto l’uomo. E poi: “Pensavo fosse un luogo sicuro dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare”.

E ancora: “Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo”. Ma stavolta non ha fatto in tempo.