Accise diesel, scaduto lo sconto: il governo Meloni non rinnova e il prezzo vola a 2,25 euro

La mezzanotte è scoccata e la brutta sorpresa per gli automobilisti italiani è arrivata puntuale ai distributori. Con il mancato rinnovo del taglio delle accise da parte del governo Meloni, lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio è ufficialmente decaduto. L’impatto sui prezzi è stato immediato: dopo appena una settimana dalla sua introduzione, la soglia Calmiera sui prezzi è già un ricordo.
Sfondato il tetto dell’Eni
Solamente sette giorni fa, l’iniziativa dell’Eni di introdurre un tetto al prezzo del diesel era stata accolta con grande risalto. Un riparo temporaneo che si è però rivelato estremamente fragile.
La stessa azienda del cane a sei zampe lo aveva specificato chiaramente nelle note informative: il limite massimo ai listini era strettamente “correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore”.
Venuto meno il sostegno statale a partire dal 6 ottobre, la misura dell’Eni è decaduta automaticamente, portando il costo del carburante a sfondare il tetto precedente e ad attestarsi quota 2,25 euro al litro.
Le ripercussioni sulle tasche dei cittadini
La scelta dell’esecutivo di non prorogare il beneficio fiscale segna un’inversione di rotta che pesa direttamente sui bilanci di famiglie e imprese.
Il ritorno all’aliquota piena sul diesel rischia di innescare una nuova escalation non solo sui costi di rifornimento per i mezzi privati, ma anche sui trasporti della filiera merci e della logistica, con inevitabili ripercussioni sui prezzi dei beni di prima necessità.