Accise diesel, scaduto lo sconto: il governo Meloni non rinnova e il prezzo vola a 2,25 euro

La mezzanotte è scoccata e la brutta sorpresa per gli automobilisti italiani è arrivata puntuale ai distributori. Con il mancato rinnovo del taglio delle accise da parte del governo Meloni, lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio è ufficialmente decaduto. L’impatto sui prezzi è stato immediato: dopo appena una settimana dalla sua introduzione, la soglia Calmiera sui prezzi è già un ricordo.

​Sfondato il tetto dell’Eni

Solamente sette giorni fa, l’iniziativa dell’Eni di introdurre un tetto al prezzo del diesel era stata accolta con grande risalto. Un riparo temporaneo che si è però rivelato estremamente fragile.

La stessa azienda del cane a sei zampe lo aveva specificato chiaramente nelle note informative: il limite massimo ai listini era strettamente “correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore”.

​Venuto meno il sostegno statale a partire dal 6 ottobre, la misura dell’Eni è decaduta automaticamente, portando il costo del carburante a sfondare il tetto precedente e ad attestarsi quota 2,25 euro al litro.

​Le ripercussioni sulle tasche dei cittadini

La scelta dell’esecutivo di non prorogare il beneficio fiscale segna un’inversione di rotta che pesa direttamente sui bilanci di famiglie e imprese.

Il ritorno all’aliquota piena sul diesel rischia di innescare una nuova escalation non solo sui costi di rifornimento per i mezzi privati, ma anche sui trasporti della filiera merci e della logistica, con inevitabili ripercussioni sui prezzi dei beni di prima necessità.