Accoltella i genitori al culmine di una lite, 32enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Verzino hanno arrestato per “tentato omicidio” G. M., 32enne, incensurato che la serata dello scorso 31 gennaio, per futili motivi, nel corso di un’animata discussione con i propri genitori, di 60 e 56 anni, era andato in escandescenza, attingendoli in varie parti del corpo, non in maniera gravissima, con 6 coltellate.

I militari hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa nei confronti del giovane (intanto deferito in stato di libertà, nell’immediatezza, per il medesimo reato e ricoverato presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di questo centro, a seguito della sua sottoposizione al Trattamento Sanitario Obbligatorio in ragione dell’evento delittuoso commesso) dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone, che ha integralmente recepito e positivamente vagliato le risultanze investigative ottenute dagli operanti, diretti dal Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica cittadina.

Il giovane, già sofferente di disturbi di ansia e della personalità, caratterizzati da instabilità emotiva e impulsiva, è stato sottoposto al previsto interrogatorio di garanzia e ricondotto presso il nosocomio, dove viene costantemente vigilato dai Carabinieri del Comando Provinciale, in attesa della sua sottoposizione a un’eventuale misura cautelare, volta a evitare il ripetersi di analoghi episodi violenti nei confronti dei suoi congiunti.