Tragedia a Cetraro dove una donna di 66 anni è stata accoltellata dal figlio. L’episodio, come emerge dalle prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto al culmine della lite.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale in codice rosso per le gravi ferite, anche i carabinieri e la scientifica per effettuare i rilievi del caso.

Al momento nei confronti dell’uomo non è stato ancora adottato alcun provvedimento.