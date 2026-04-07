Accoltella lo zio al culmine di una violenta lite familiare, 41enne arrestato

Una lite familiare tra zio e nipote è degenerata in violenza a Isola Capo Rizzuto. Un uomo di 41 anni ha accoltellato lo zio 58enne al culmine di un acceso diverbio.

Secondo quanto ricostruito, i rapporti tra i due erano da tempo compromessi, con tensioni crescenti culminate nell’aggressione.

Nel corso della furibonda lite, il 41enne avrebbe impugnato un coltello sferrando un fendente nei confronti del familiare, ferendolo. Subito dopo, si è allontanato facendo temporaneamente perdere le proprie tracce. Nelle prime fasi, l’arma utilizzata non è stata rinvenuta, complicando le indagini iniziali dei carabinieri.

Le ricerche e gli approfondimenti investigativi sono proseguiti per diverse ore, fino a quando il sospettato si è presentato spontaneamente in caserma, dai Carabinieri di Isola Capo Rizzuto.

A quel punto i militari hanno proceduto all’esecuzione del fermo di indiziato di delitto, e l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Crotone, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.