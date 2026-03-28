Accoltellamento a Trescore Balneario: analisi criminologica di un gesto estremo nella devianza minorile

L’aggressione avvenuta a Trescore Balneario, dove un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la propria insegnante all’esterno della scuola media, rappresenta un episodio di straordinaria gravità che impone una riflessione approfondita in chiave criminologica.

Non si tratta soltanto di un fatto di cronaca nera, ma di un evento che evidenzia dinamiche complesse legate alla violenza giovanile, alla costruzione simbolica dell’atto e alle trasformazioni dei comportamenti devianti in età precoce.

Gli elementi emersi suggeriscono che il gesto non possa essere ricondotto a una semplice esplosione impulsiva. La presenza di un coltello portato da casa, di una pistola scacciacani e di un telefono presumibilmente destinato a filmare l’azione indica una dimensione almeno parzialmente organizzata.

Ancora più significativa è la maglietta con la scritta “vendetta”, che rivela l’esistenza di una narrazione interna già strutturata prima dell’agito. In criminologia minorile, questi elementi configurano un caso di violenza precoce ad alta intensità, in cui l’azione è preceduta da una fase di elaborazione cognitiva ed emotiva.

A 13 anni il soggetto non è pienamente imputabile, ma è comunque analizzabile sotto il profilo psicologico e sociale. Il comportamento evidenzia diversi indicatori di rischio: una forte ideazione vendicativa, che suggerisce la percezione di un torto subito; una possibile spettacolarizzazione della violenza, legata all’intenzione di filmare l’atto; una riduzione delle inibizioni nei confronti dell’uso di armi; la scelta di un bersaglio specifico, indicativa di un conflitto relazionale preesistente.

Questi fattori delineano un quadro in cui la violenza non è casuale, ma diretta e carica di significato simbolico.

Sebbene il movente non sia ancora accertato, la letteratura criminologica consente di individuare alcune ipotesi plausibili. La più rilevante è quella della vendetta percepita: il ragazzo potrebbe aver vissuto una situazione di umiliazione o frustrazione in ambito scolastico, trasformandola in una narrativa di rivalsa.

A questa si affianca la possibile ricerca di visibilità, elemento sempre più presente nei comportamenti devianti giovanili contemporanei. Il tentativo di registrare l’evento suggerisce infatti una dimensione performativa, in cui l’atto violento diventa anche comunicazione.

Non va esclusa, inoltre, una marcata disregolazione emotiva, tipica dell’età adolescenziale, che può amplificare vissuti di rabbia e frustrazione fino a trasformarli in azione.

Dal punto di vista psicocriminologico, l’episodio appare coerente con un modello di escalation interna. È plausibile che il ragazzo abbia attraversato diverse fasi: accumulo di tensione, costruzione di una narrazione vendicativa, preparazione simbolica e materiale, fino all’atto violento e al tentativo di documentarlo. Questa sequenza evidenzia come la violenza non sia stata solo agita, ma anche “pensata” e, in un certo senso, rappresentata.

La scelta dell’insegnante come vittima non è casuale. Nella prospettiva criminologica, la scuola può diventare un luogo in cui si concentrano tensioni identitarie e relazionali. L’insegnante, in quanto figura di autorità, assume un valore simbolico che può trasformarla in bersaglio privilegiato in presenza di conflitti percepiti.

È importante sottolineare che tali conflitti non sono necessariamente oggettivi, ma possono essere costruiti soggettivamente dal minore.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio caratterizzato da un aumento della violenza giovanile e da una crescente desensibilizzazione nei confronti dell’uso di strumenti offensivi. A ciò si aggiunge il ruolo dei social media, che contribuiscono alla trasformazione della violenza in evento narrabile e condivisibile.

Si assiste così a una mutazione della devianza minorile: non più soltanto trasgressione o impulsività, ma azioni che integrano elementi simbolici, comunicativi e identitari.

L’accoltellamento di Trescore Balneario rappresenta un caso emblematico di violenza minorile contemporanea, in cui si intrecciano vendetta, costruzione simbolica e bisogno di visibilità.

Non si tratta semplicemente di un gesto estremo, ma di un atto che riflette trasformazioni profonde nei modelli comportamentali giovanili. Dal punto di vista criminologico, il dato più rilevante non è solo la gravità dell’evento, ma la sua struttura: una violenza che viene pensata, preparata e potenzialmente raccontata.

È proprio in questa dimensione che risiede la sfida principale per le istituzioni educative e sociali, chiamate a intercettare precocemente i segnali di disagio e a intervenire prima che la frustrazione si trasformi in azione.

Avvocato e Criminologa Rita Tulelli