Accoltellamento dopo una lite fuori dal ristorante, indagini in corso

Vi sarebbe una accesa lite avvenuta poco fuori un ristorante a Scalea alla base dell’accoltellamento avvenuto domenica scorsa, poco dopo l’ora di cena, che ha scatenato il panico tra avventori e cittadini presenti sul posto.

L’episodio si è verificato attorno alle 21:00, e la vittima – un 49enne del posto – non sarebbe in pericolo di vita.

Da quanto appreso l’uomo sarebbe stato avvicinato da un altro soggetto per motivi ancora in fase di accertamento, forse per via di dissapori personali. Sul posto sono rapidamente arrivati i soccorritori del 118 assieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso.