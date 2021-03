Accumula rifiuti in un terreno di sua proprietà, 51enne denunciato

Accumula rifiuti in un terreno di sua proprietà. Per questo motivo, un uomo è stato denunciato dai carabinieri. I Militari della Stazione di Scigliano e della Stazione Carabinieri Forestale di Rogliano hanno, infatti, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza un 51enne residente in Scigliano che, in un terreno pertinenziale alla propria abitazione, aveva stockato interi cumuli di rifiuti.

Negli ultimi giorni erano state diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini ai Militari della Benemerita della locale Stazione: materiali ferrosi di diversa natura, parabrezza di autovetture, pneumatici di varia grandezza, lamiere, persino olii esausti e suppellettili domestiche, tutto accumulato presso un’area verde a poche decine di metri dall’abitazione dell’uomo e dove questi si era anche dato da fare a costruire un vero e proprio capanno fatto di teli di nylon e lamiere.

Dopo aver localizzato il sito ed aver svolto un’attenta attività di osservazione, i Militari dell’Arma di Scigliano sono riusciti ad indetificare il soggetto che ne avesse la disponibilità fisica ed hanno fatto scattare il controllo, coordinandosi con i loro colleghi dell’Organizzazione Forestale: sono stati infatti proprio questi ultimi a contestare le gravi mancanze al 51enne, tra l’altro già noto alle Forze dell’Ordine per i propri precedenti penali specifici commessi nel corso degli anni.

Anche il capanno costruito in maniera improvvisata è stato sottoposto a verifica ed è risultato privo di qualsiasi tipo di autorizzazione. L’intera area è stata posta sotto sequestro penale e il 51enne, oltre a provvedere alla bonifica a proprie spese dell’intero sito ed all’abbattimento del capanno da lui stesso costruito, dovrà ora rispondere anche del reato di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi del vigente Testo Unico ambientale.