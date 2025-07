Acqua e arrestate ladri e arrestate altri colpevoli

Già la prima volta io ho chiesto l’incriminazione dei responsabili di mancata sorveglianza. Oggi, 22 luglio, è la seconda volta in pochi giorni che avvengono furti negli impianti idrici. Se era già grave la prima volta, oggi diventa un fatto da urgenza di interventi da parte delle autorità di giustizia e da quelle politiche.

È impensabile che non esistano, a quanto pare, sistemi di sorveglianza. Qualcuno è colpevole. Per i dotti, si chiama CULPA IN VIGILANDO. Più terra terra, c’è chi non fa il suo dovere di vigilanza, e chi non custodisce i custodi, chi non ha messo una telecamera da 05 €.

Ora, vanno arrestati i ladri, e tenuti in galera senza sociologismi della domenica: ed è ovvio. Ma vanno trattati con pari severità i colpevoli di omessa sorveglianza: e con provvedimenti amministrativi, politici e PENALI.

Dopo aver assunto questi provvedimenti, bisogna indagare se si tratta di bande di randagi; o, come può essere, un piano di sabotaggio e ricatto nel pieno dell’estate.

Comunque sia, voglio sentire TINTINNARE LE MANETTE, e subito.

Ulderico Nisticò