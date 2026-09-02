Acqua Leo inaugura la nuova linea di imbottigliamento: tecnologia e innovazione per una nuova fase di crescita

A Carlopoli presentato il nuovo impianto capace di raggiungere una produzione fino a 20 mila bottiglie all’ora. Giancarlo Leo: «Un investimento importante per continuare a garantire ai nostri consumatori un prodotto fresco, sicuro e di qualità»

CARLOPOLI (CZ) – Una nuova fase di crescita per Acqua Leo. L’azienda produttrice dell’acqua oligominerale naturale ha inaugurato a Carlopoli la nuova linea di imbottigliamento, frutto di un progetto avviato da tempo e di un importante investimento destinato a rafforzarne capacità produttiva ed efficienza.

L’inaugurazione, tenutasi venerdì 28 agosto, ha rappresentato un momento di festa e condivisione, ma soprattutto l’occasione per mostrare a clienti e ospiti la realtà produttiva dell’azienda e il lavoro che precede l’arrivo di una bottiglia di Acqua Leo sulle tavole dei consumatori.

Cuore dell’investimento è il nuovo impianto di imbottigliamento, che permette di raggiungere una capacità produttiva fino a 20 mila bottiglie all’ora, segnando un significativo passo avanti rispetto alle circa 12 mila della precedente linea.

«È un progetto che avevamo in pancia già da diverso tempo – ha spiegato Giancarlo Leo, amministratore delegato di Vivere&Natura (Acqua Leo) –. Un intervento di questo genere non si realizza in pochi mesi: richiede programmazione, investimenti, lavoro e grande attenzione».

L’apertura dello stabilimento ha permesso a clienti e ospiti di conoscere più da vicino il processo produttivo e di vedere concretamente quanto lavoro e quanta tecnologia siano necessari per garantire gli standard qualitativi dell’acqua.

«Abbiamo voluto mostrare quanta tecnologia sia necessaria per realizzare un prodotto così semplice solo in apparenza – ha aggiunto Leo –. Il nostro impegno è massimo per fare in modo che sulle tavole dei consumatori arrivi sempre un’acqua fresca, sicura e capace di mantenere elevati standard di qualità».

IL TALK: IMPRESA, ISTITUZIONI, CULTURA E MONDO ACCADEMICO A CONFRONTO

A dare ulteriore valore alla giornata è stato il talk organizzato nel piazzale esterno dello stabilimento, un momento centrale dell’inaugurazione che ha portato il racconto della nuova linea produttiva all’interno di una riflessione più ampia sul fare impresa, sull’innovazione e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

Al confronto sono intervenuti Maria Antonietta Sacco, Direttore e Responsabile del GAL; Filippo Mancuso, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria; Florindo Rubbettino, editore; Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria; Antonio Procopio, professore di Chimica organica presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università Magna Graecia; e Giancarlo Leo, amministratore delegato di Vivere&Natura (Acqua Leo).

A moderare l’incontro è stato Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista.

All’inaugurazione sono stati invitati anche i Sindaci della Comunità Montana del Reventino, a testimonianza della volontà di condividere questo importante momento aziendale con il territorio e con le sue istituzioni. Hanno partecipato i Sindaci dei Comuni di Bianchi, Cicala, Panettieri e Soveria Mannelli, ai quali Acqua Leo rivolge un sentito ringraziamento per la presenza e per aver voluto condividere una tappa così significativa del percorso dell’azienda.

La presenza di rappresentanti delle istituzioni, dell’impresa, dell’editoria, dell’informazione, del mondo accademico e delle amministrazioni locali ha dato vita a un confronto capace di andare oltre l’aspetto strettamente produttivo dell’investimento. Al centro del dibattito, il valore dell’innovazione, la capacità delle imprese calabresi di investire e crescere e il ruolo che realtà fortemente radicate nel territorio possono svolgere nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo.

In questo contesto, l’esperienza di Acqua Leo ha rappresentato un esempio concreto di un’impresa che sceglie di investire sul proprio futuro e di farlo in Calabria. La nuova linea di imbottigliamento non costituisce, infatti, soltanto un incremento della capacità produttiva, ma testimonia la volontà di continuare a innovare e a rafforzare un progetto imprenditoriale legato al territorio.

L’inaugurazione del 28 agosto segna così l’inizio di una nuova fase per Acqua Leo: un traguardo costruito nel tempo e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza.

Una giornata che l’azienda ha voluto condividere con clienti, istituzioni e territorio, celebrando il lavoro compiuto e guardando alle nuove sfide con la stessa attenzione che accompagna ogni bottiglia di Acqua Leo: qualità, sicurezza e rispetto per un prodotto che nasce dalla natura e arriva ogni giorno sulle tavole dei consumatori.