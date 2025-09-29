Acqua sporca e maleodorante nel quartiere Pistoia di Catanzaro: la denuncia dei residenti

Da sabato sera i residenti del quartiere Pistoia di Catanzaro segnalano gravi problemi nella fornitura idrica. L’acqua che esce dai rubinetti sarebbe torbida, di colore anomalo e con un forte cattivo odore.

«Siamo in condizioni pietose – denuncia Vincenzo B., portavoce dei cittadini del quartiere – temiamo soprattutto per le persone anziane e i bambini, che potrebbero correre rischi seri per la salute. È urgente che le autorità competenti intervengano immediatamente per verificare la qualità dell’acqua e ripristinare condizioni di sicurezza».

La situazione ha destato forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono controlli immediati da parte del Comune e dell’Azienda Sanitaria Provinciale. La speranza è che si intervenga rapidamente per chiarire le cause dell’anomalia e garantire l’acqua potabile in tempi brevi.