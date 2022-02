Ad una studentessa di Soverato il “Premio America Giovani per il talento universitario”

La studentessa Sarah Marino, di Soverato, iscritta alla laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Magna Graecia di Catanzaro, è stata scelta dalla Fondazione Italia Usa per frequentare, con una borsa di studio a coperta totale, un Master sulla Leadership delle Relazioni Internazionali e il Made in Italy e per l’assegnazione del “Premio America Giovani per il talento universitario”.

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, presso la Camera dei Deputati, e prevede la consegna della pergamena del Premio America Giovani per il talento universitario.

Il direttore del Master è la Professoressa Stefania Giannini, vicedirettore generale dell’Unesco.