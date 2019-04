ADA Calabria: dalla “rete” alle nuove forme di ospitalità

Nella splendida location dell’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, durante la giornata di formazione “Hospitality Riviera dei Gelsomini” organizzata dal consorzio degli albergatori e degli operatori turistici della locride “Jonica Holidays”, dalla Federalberghi di Reggio Calabria e dall’Ada Calabria, si è tenuto un nuovo direttivo regionale dell’Associazione Direttori Albergo.

Un incontro calendarizzato dall’associazione per confrontarsi sulle iniziative di “rete” in corso e programmare nuove attività formative e progettuali per rilanciare e ottimizzare il sistema turistico calabrese, proseguendo sulla pianificazione annuale già intrapresa anche con la quinta edizione di “Hospitality Riviera dei Gelsomini” che ha promosso una full immersion pensata alla gestione dell’identità digitale della struttura ricettiva, ai benefici in termini di brand reputation, alle strategie di web marketing, revenue management e promozione online attraverso i social media, sviluppando nuove forme di turismo come quello enogastronomico che consente di partire dai prodotti identitari del territorio che costituiscono la destinazione turistica in chiave esperienziale.

Un assise proficua nella quale sono stati sottoscritti degli importanti rapporti di collaborazione attraverso dei protocolli d’intesa con la Calabria Film Commission e la Sida Group Management Academy. Il primo accordo, siglato tra il presidente ADA Calabria Francesco Gentile e il presidente di Calabria Film Commission Citrigno Giuseppe, è finalizzato alla promozione paesaggistica e culturale e per favorire l’incremento turistico alberghiero attraverso il cineturismo, che può sviluppare nuova economia e favorire la vocazione turistica delle destinazioni regionali anche per mezzo di pacchetti privilegiati di ospitalità nelle strutture ricettive associate all’ADA.

Con l’altra convezione si avvia un’attività formativa per il corso di perfezionamento in “Hospitality Management”, che prevede anche la collaborazione dell’Università San Raffaele, al fine di formare del personale della nuova struttura ricettiva “Tui Magic Life” di Pizzo Calabro.

La partecipazione dell’associazione ai tavoli istituzionali e agli incontri di settore sta creando una vitalità associativa al punto tale da accrescere le iscrizioni dei manager alberghieri e si sta lavorando alacremente per ampliare le convenzioni con nuovi sponsor.