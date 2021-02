Addio a Chick Corea, leggenda della musica. La famiglia originaria di Catanzaro

Un artista del pianoforte, del jazz/fusion, una leggenda della musica. Il pianista Armando Antonio Corea, si è spento all’età di 79 anni. Vincitore di ben 23 Grammy su 67 nomination, ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo, Miles Davis, Herbie Hancock, Bobby McFerrin, Gary Burton e Stanley Clarke.

Di rilievo anche la collaborazione con il compianto Pino Daniele, assieme al quale ottenne una targa Tenco nel 1993 con la canzone “Sicily”.

Di origine calabrese, visto che all’anagrafe si chiamava Armando Antonio Corea, l’artista è morto a causa di una rara forma di tumore scoperta da poco tempo e la notizia della scomparsa del grande artista è stata pubblicata sul suo profilo Facebook con un post che contiene anche il suo commiato; un grazie a “tutti coloro che lungo il mio viaggio hanno contribuito a mantenere vivo il fuoco della musica” e un pensiero a chi gli è stato vicino e ai suoi “fantastici amici musicisti che sono stati come una famiglia per me da quando vi conosco: è stata una benedizione e un onore imparare e suonare con tutti voi. La mia missione è sempre stata quella di portare la gioia di creare ovunque potessi, e di averlo fatto con tutti gli artisti che ammiro così cari-questa è stata la ricchezza della mia vita”.