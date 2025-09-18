Addio a Franco Critelli, voce coerente e appassionata della sinistra calabrese

Già dirigente comunista a Catanzaro e presidente di “Rinascita di Calabria”, dedicò la sua vita alla politica, alla legalità e all’amore per la sua terra

Si è spento Franco Critelli, figura storica della sinistra calabrese, già dirigente comunista a Catanzaro e presidente dell’associazione Rinascita di Calabria. Funzionario della Regione, attivista, politico di lungo corso, Critelli ha incarnato con coerenza e determinazione l’impegno civile e sociale in un territorio spesso segnato da contraddizioni e difficoltà.

La sua vita politica è stata scandita da battaglie condotte con rigore e passione: dalla difesa della legalità alla promozione di percorsi di pace e giustizia sociale, fino alla valorizzazione della Calabria come terra di dignità e di riscatto.

Sempre lontano da opportunismi, Critelli ha rappresentato un punto di riferimento costante per chi, negli anni, ha condiviso con lui ideali e prospettive di cambiamento.

Nei suoi interventi pubblici non mancava mai di richiamare la propria esperienza di emigrato, vissuta con fatica e sacrificio, prima del ritorno nella sua terra d’origine. Un percorso personale che alimentava la sua visione politica e sociale, rafforzando l’impegno a favore di chi, come lui, aveva conosciuto la durezza dell’emigrazione e l’importanza delle radici.

Con Franco Critelli scompare un interprete lucido e generoso della sinistra calabrese, una voce che ha saputo unire passione politica e amore per la comunità. La sua eredità resta nelle idee, nelle battaglie e nel ricordo di chi lo ha conosciuto come uomo autentico e coerente.