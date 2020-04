Addio a Frank, l’eremita morto in solitudine a Satriano

Per i satrianesi era uno di casa. In paese era per tutti Frank l’eremita e solo in una passeggiata nei boschi del paese era possibile incontrarlo. Era qui che aveva scelto di stabilirsi quando approdò dagli Stati Uniti in Calabria.

Il suo cadavere è stato rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Soverato in avanzato stato di decomposizione. Non si conosce la sua età, né il suo vero nome. È morto in solitudine per cause ancora in corso di accertamento. Si esclude al momento la possibilità di un contagio da coronavirus, ma sarà l’autopsia a stabilirlo.

L’edizione integrale dell’articolo è disponibile sull’edizione cartacea della Gazzetta del Sud – edizione di Catanzaro.