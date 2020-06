Addio a Orlando “Guerriero” Fratto

Si è spento dopo una lunga malattia Orlando “Guerriero” Fratto. Negli anni scorsi, un po’ tutti nel soveratese, siamo stati al fianco della sua tenace battaglia contro un brutto male.

L’associazione che porta il suo nome lo ricorda così in un post sui social:

.. Ricorderemo per sempre questo giorno..il giorno in cui il nostro guerriero ci ha salutato per sempre. Ma lui oggi non ha perso…ha vinto più e più volte!!!! È andato solo a riposare un po’. Siamo contenti che non sia volato via da solo..ma con migliaia e migliaia di persone accanto oltre noi…la famiglia più grande del mondo!

Ancora grazie a tutti per averci donato del tempo con lui!!!

Come avrebbe voluto lui…faremo tanto casino e tanti sorrisi!!!

CIAO GUERRIERO, VAI LASSÙ E FAGLI VEDERE CHI SEI!!!!!!!!!!!

TI AMEREMO SEMPRE, OVUNQUE E COMUNQUE.

LA TUA FAMIGLIA.