Addio a Ornella Vanoni: se ne va una delle voci più belle della musica italiana

L’Italia della musica piange la scomparsa di Ornella Vanoni, leggenda vivente del panorama artistico nazionale. La cantante è morta ieri sera, 21 novembre, nella sua abitazione milanese a 91 anni per un arresto cardiocircolatorio.

Una vita dedicata all’arte

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni ha costruito una carriera lunga quasi settant’anni, diventando una delle interpreti più sofisticate e poliedriche della canzone italiana. Dopo gli inizi in teatro, con il Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di Giorgio Strehler, ha saputo affermarsi anche nel mondo della musica con brani memorabili come “Senza fine”, “L’appuntamento” e molte altre.

Il suo percorso artistico non si è mai fermato: ha esplorato diversi generi — dalla melodia leggera al jazz, dalla bossa nova al canto d’autore — collaborando con figure come Gino Paoli, Vinicius de Moraes, Toquinho, Fabrizio De André, Paolo Conte. È stata anche una presenza televisiva amata, soprattutto nei suoi ultimi anni, dove ha portato la sua personalità libera, ironica e ricca di esperienza nelle trasmissioni di “Che tempo che fa”.

L’ultimo addio e reazioni

La notizia della morte ha suscitato forte commozione: colleghi, amici, artisti, politici e il pubblico hanno espresso il proprio dolore. Il Ministro della Cultura ha definito Vanoni “una delle sue artiste più originali e raffinate”.

Tra i messaggi più toccanti, Fabio Fazio — con cui ha condiviso il palco televisivo — ha dichiarato: “Non ero pronto, sono senza parole”. Luciana Littizzetto, sua amica, l’ha salutata con un affettuoso “Tesora mia adorata”. Mara Venier e molti altri hanno ricordato l’artista con affetto e gratitudine.

Nel corso della sua vita, Vanoni aveva parlato con serenità della morte. In un’intervista aveva detto di non avere paura: “Capirò quando sarà il momento di andarmene, quando sarò inutile alla vita e la vita sarà inutile a me”. Secondo alcuni suoi desideri, aveva espresso in passato che voleva essere cremato e che le sue ceneri venissero sparse in Laguna.

Il patrimonio artistico

Dietro la figura elegante, ironica e talvolta ribelle di Ornella Vanoni, c’è un’eredità culturale enorme. Ha venduto decine di milioni di dischi (stime parlano di oltre 50 milioni) e ha pubblicato più di cento lavori tra album, EP e raccolte. La sua voce rimane un simbolo — non solo della musica leggera, ma anche della canzone d’autore italiana.

Un vuoto incolmabile

Con la sua scomparsa, il Paese perde non solo una cantante, ma un’artista che ha saputo esprimere sentimenti profondi, raccontare la vita con autenticità e accompagnare generazioni con la sua musica. Era una donna forte, libera, consapevole del proprio valore e del tempo che passa — e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha ascoltata.

Ornella Vanoni non c’è più, ma le sue canzoni continueranno a vivere, a ricordarci la bellezza della sua voce e la ricchezza della sua anima.