Addio a Tonino Fiorita, memoria storica di Soverato

“Oggi è un giorno di profonda tristezza per tutta la comunità di Soverato. Ci ha lasciato Antonio Fiorita, figura storica e custode della memoria della nostra città”.

“Con il suo immenso archivio fotografico, Antonio, anzi, Tonino, non solo ha conservato il passato, ma lo ha fatto rivivere attraverso immagini e libri che raccontano la storia, le tradizioni e l’evoluzione di Soverato”.

Sempre presente e attivo per la sua Soverato, era animato da un amore incondizionato per la sua terra e da una passione inesauribile per la nostra comunità”.

“A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Fiorita”.

“La sua eredità culturale e il suo impegno per Soverato resteranno indelebili nel cuore di tutti noi. Che la terra gli sia lieve”.

Daniele Vacca – Sindaco di Soverato