Addio al celibato finisce nel caos, quattro calabresi arrestati per aggressione al titolare di un locale

Un addio al celibato è degenerato in una violenta aggressione ai danni dei gestori di un’attività commerciale di Messina. L’episodio si è verificato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati dalla Polizia in vista delle festività natalizie e si è concluso con l’arresto di quattro persone.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo una segnalazione giunta al 112, che indicava la presenza di alcune persone impegnate in una discussione animata nei pressi di un esercizio commerciale. Giunti rapidamente sul posto con dispositivi luminosi e sonori, i poliziotti hanno accertato che un gruppo di sei persone, presenti in città per un addio al celibato, aveva poco prima aggredito due soggetti.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che quattro appartenenti al gruppo, tutti originari di Reggio Calabria e in stato di ebbrezza alcolica, avevano aggredito fisicamente, senza apparente motivo, uno dei soci dell’attività e un addetto alla sicurezza. Le due vittime, soccorse, sono state giudicate guaribili rispettivamente in tre e cinque giorni.

I quattro sono stati arrestati in flagranza per il reato di lesioni personali aggravate in concorso e denunciati a piede libero anche per danneggiamento in concorso, avendo provocato danni a diverse suppellettili del locale. Per gli stessi reati sono stati deferiti in stato di libertà anche gli altri due componenti del gruppo, per concorso morale.

Al termine del rito direttissimo, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per tutti e quattro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.