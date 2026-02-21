Addio al piccolo Domenico, il trapianto finisce in dramma

Si è spenta la speranza per il piccolo Domenico, il bambino di poco più di due anni che da giorni lottava tra la vita e la morte all’ospedale Monaldi.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente l’opinione pubblica, mettendo fine a una sofferenza che teneva l’intera nazione con il fiato sospeso.

Il dolore e la cronaca

​Il bambino era ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli, struttura d’eccellenza che tuttavia non è riuscita a scongiurare il peggio. Domenico ha esalato l’ultimo respiro dopo aver affrontato una vicenda clinica estremamente complessa, legata a un delicato intervento di trapianto.

Nonostante gli sforzi incessanti del personale medico del Monaldi, il quadro clinico è precipitato negli ultimi giorni, portando al tragico epilogo che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Un dibattito acceso sulla sicurezza

​La vicenda di Domenico non resta però confinata al solo dolore privato della famiglia. Il caso ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza dei trapianti in Italia.

Nelle ultime ore, si sono moltiplicati gli interrogativi sulle procedure e sui protocolli seguiti, alimentando una discussione che coinvolge esperti del settore, istituzioni e l’opinione pubblica, scossa da una morte così prematura e drammatica.