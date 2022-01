Addio al prof. Francesco Forte, già ministro ed economista autorevole. Il ricordo del sindaco di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino

A nome dell’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio e mio personale esprimo il cordoglio per la scomparsa del prof. Francesco Forte, economista autorevole, pensatore raffinato, più volte ministro.

Ricordo ancora con grande piacere ed emozione la sua visita al Borgo nel settembre 2018, insieme all’avv. Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.

In tale occasione espresse il suo apprezzamento per il nostro Comune e fu prodigo di riflessioni, considerazioni e consigli, che costituiscono un patrimonio intellettuale da conservare per sempre.