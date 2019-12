Addobbato a Girifalco il Villaggio Selfie

Si chiama Villaggio Selfie una delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per il Natale 2019. Da qualche giorno e fino al 7 gennaio, nel piazzale adiacente la chiesetta dell’Annunziata, brillano delle splendide luminarie da terra. Al Villaggio Selfie è stato abbinato un curioso concorso. L’iniziativa, promossa dall’assessore agli Eventi Elisabetta Sestito, si avvale della collaborazione dell’associazione culturale Minerva, guidata da Rocco Iozzi.

Fino al 3 gennaio sarà possibile inviare un selfie da fare rigorosamente nel Villaggio Selfie per concorrere al concorso #selfiedinatale. L’associazione Minerva, partner del contest, si occuperà degli scatti. La partecipazione è gratuita.

I premi sono messi in palio da: Centro Estetico: JesSense di Jessica Bruno; Centro estetico: Benessere, Bellezze e Vanità di Maria Lucia Cristofaro; Centro estetico: Angela Iapello Specialista di Bellezza; Centro estetico: Ego di Ilenia Ielapi; Centro estetico: Katia Loiarro, estetica-salute-benessere; Centro estetico: Il tuo Lato Estetico di Jennifer Quaresima.

Le foto devono essere scattate nel Villaggio Selfie, nel piazzale adiacente la Chiesa dell’Annunziata. Per partecipare al concorso le fotografie selfie possono essere realizzate con qualsiasi mezzo fotografico, a colori o in bianco e nero, in numero massimo di 1 per ogni partecipante – pena l’esclusione dal contest. Non ci sono limitazioni rispetto alla tecnica fotografica (analogica o digitale comunque spedibili come file in formato JPG in rapporto 1:1 o 4:3) e rispetto all’orientamento del fotogramma (verticale/orizzontale) e possono essere rielaborate con filtri o effetti.

Per poter partecipare al concorso le fotografie dovranno essere spedite all’e-mail assculturaleminerva@gmail.com, indicando nell’oggetto del messaggio il nome e il cognome del candidato, e nel corpo del messaggio la dicitura “partecipo e autorizzo” dove “partecipo” serve a confermare la propria volontà a partecipare alla manifestazione a premio, e autorizzo alla pubblicazione della foto.

L’Associazione provvederà a valutare la corretta esecuzione della foto (in modo che questa presenti tutti i requisiti richiesti) e a caricarle sulla pagina Facebook “Associazione Culturale Minerva” e sul profilo Instagram “villaggioselfiegirifalco”.

La valutazione delle foto seguirà due fasi: nella prima fase, le foto verranno caricate sui social, e si avrà tempo fino alle 24 del 3 Gennaio 2020 per raccogliere il maggior numero di like; alla seconda fase accederanno le 10 foto con il maggior numero di mi piace (somma aritmetica dei mi piace raccolti da ogni foto su Facebook e Instagram), a questo punto l’Associazione Minerva valuterà le foto migliori e selezionerà i tre scatti migliori decretando la classifica finale per la premiazione. Gli scatti verranno giudicati per la loro originalità, simpatia e creatività. I premiati verranno contattati dall’associazione per la consegna dei premi che saranno assegnati ai sei vincitori. I sei premi e i nomi dei sei vincitori saranno abbinati attraverso il metodo del sorteggio.

“Festeggiamo insieme queste feste – dice l’assessore Elisabetta Sestito – cercando di condividere spazi e momenti di gioia. Per questo motivo invito giovani, bambini e famiglie a visitare il villaggio selfie e partecipare al concorso. Approfitto per ringraziare i giovani dell’associazione Minerva per la preziosa collaborazione”.