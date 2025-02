Adele Guarna, da Soverato a Sanremo: una settimana di musica e passerelle

Il racconto del suo esordio ligure tra sfilate, collaborazioni con i big della moda e incontri con le star del Festival

Una settimana indimenticabile, tra luci del palco e glamour delle passerelle. Adele Guarna, 18 anni, modella emergente di Soverato, ha vissuto in prima persona l’ebbrezza del Festival di Sanremo 2025 grazie all’agenzia catanzarese Service Management, guidata da Monica Minervini. Tra sfilate, eventi e incontri con i volti più noti della musica italiana, la giovane calabrese ha scritto il primo capitolo di una carriera già promettente.

Adele ha calcato le passerelle della Sanremo Fashion Week, partecipando a esclusive sfilate organizzate durante la settimana del Festival. Gli eventi, curati da Tonino Galli, hanno attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, confermandola come una delle nuove promesse del settore. «Sfilare in questi contesti è stata un’emozione unica», ha raccontato la modella, sottolineando come l’esperienza le abbia permesso di affiancare la manager Minervini anche nella gestione di incontri di lavoro dietro le quinte.

Non sono mancati prestigiosi shooting fotografici, tra cui una importante collaborazione con lo staff di Aldo Cassarino, l’hair stylist dei VIP di Sanremo.

La kermesse ligure è stata anche un’opportunità per entrare in contatto con artisti e personaggi dello spettacolo. Adele ha preso parte a eventi collaterali, dove ha condiviso momenti di festa con i cantanti in gara all’Ariston, tra cui il vincitore dell’edizione 2025, Olly. «Ogni incontro è stato una fonte di ispirazione», ha ammesso la modella, ricordando l’emozione di respirare un’atmosfera carica di gioia e coinvolgimento popolare.

Al centro del suo racconto, il ringraziamento a Monica Minervini, titolare della Service Management, che l’ha accompagnata in questa avventura: «Sono grata a chi ha creduto in me. Questa esperienza mi ha insegnato tanto». Parole che riflettono non solo la sua umiltà, ma anche l’ambizione di chi sogna in grande. Conclusa la parentesi sanremese, Adele guarda già al futuro. E se questa è solo la prima pagina della sua storia, il prossimo capitolo promette di essere altrettanto scintillante.