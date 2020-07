Adesione di un gruppo di giovani al Progetto Civico per Satriano

Siamo un gruppo di giovani della Marina di Satriano e abbiamo a cuore le sorti di questa parte di territorio come di tutto il paese.

In vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre, vogliamo impegnarci e lavorare perché finalmente il nostro paese possa conoscere un periodo di stabilità per poter affrontare, nello spazio di tempo necessario, tutti quei problemi che possono migliorare le condizioni generali della comunità.

Riteniamo, per questo, che il Progetto Civico per Satriano con la lista IL PONTE e con il candidato a Sindaco, avvocato Francesco Maida, hanno tutte le caratteristiche necessarie per poter vincere la sfida e per amministrare in maniera virtuosa e concreta.

La proposta del Progetto Civico è l’unica che in questi mesi ha svolto un lavoro serio e lineare, al contrario di tutti quelli che hanno passato il tempo a discutere di ambizioni personali e di improbabili intese che non hanno trovato nessun riscontro. Ecco perché abbiamo deciso di scendere in campo e di prendere posizione a favore del Progetto Civico che, secondo noi, può davvero dare un forte impulso e una marcia in più per costruire una stagione di progresso e di sviluppo nell’interesse di tutti i cittadini di Satriano.

Noemi BARBIERI, Lucia FRUSTAGLI, Vincenzo GATTO, Victor TINELLO, Alessio RIITANO, Domenico BASCERANO, Giovanni DIACO, Daniele PROCOPIO, Andrea COSCO, Beatrice SCUTIERI, Federica GORGONIO, Alessandra GUANTA, Giovanni MAIDA