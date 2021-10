Adnuntio vobis gaudium magnum: habemus praesidem

O, se preferite, correctorem, come si diceva delle regioni istituite da Augusto. Pare corrector Lucaniae et Bruttiorum sia stato Cassiodoro; certo lo furono i suoi avi. Lo fu Simmaco, e ci resta un’epigrafe. Praeses era chiamato il rappresentante del viceré nelle province di Filippo II: Calabria Citra, Calabria Ultra…

Oggi, 29 ottobre 2021, s’insedia presidente Roberto Occhiuto, e a lui formuliamo i più sinceri, ma anche più attenti auguri.

I precedenti, dal 1970, non sono incoraggianti. In mano al mesto elenco di presidenti – per tre quinti di sinistra, per il resto di centro(destra) – è l’ultima d’Europa per ogni indicativo buono, e primissima per il contrario. Cosa hanno fatto di male, perché fossimo ridotti così, i presidenti dal 1970 al 2021?

Risposta semplicissima: non hanno fatto, e, quasi tutti, erano decorativi, e in mano a politicanti, e, peggio del peggio, a torme di passacarte inutili e dannosi; ecco, i presidenti non hanno fatto quello per cui erano stati eletti: comandare.

Comandare significa avere le idee chiare, e decidere, e pretendere che l’esecuzione sia immediata. E se il direttore dell’ufficio regionale X non esegue entro un mese, lo si mette in ferie e si manda un commissario: dando, ovviamente, la massima pubblicità della cosa sui giornali. Vedrete che gli altri impareranno, finalmente, a lavorare. Ed è solo un esempio.

Che deve fare, Occhiuto? Prendere in mano una terra sottoutilizzata, e costringerla a produrre, con il solo modo del mondo per la produzione: il lavoro. Esempio: se un operatore turistico non dimostra di aver lavorato almeno quattro mesi, manco un soldo di contributi. Ma a mare, d’inverno, chi ci va? I turisti svedesi e tedeschi, se l’albergatore sa andarseli a procurare, invece di girarsi i pollici aspettando il solito poco di chiasso d’agosto. Se non sa fare il suo mestiere, reddito di cittadinanza e a casa.

Ecco un altro esempio. Eccetera. Mi fermo, o scriverei fino all’anno prossimo.

Io, per deformazione professionale, giudicherò Occhiuto dall’assessore alla Cultura. Finora, dal 1970, tale assessore è stato sempre un inutile parolaio da contributi a pioggia per la sagra della pasta (prodotta altrove); quando non uno sbarcatore di Ulisse. E, finora, gli interventi seri della Regione nella cultura sono stati quasi zero; e la cultura calabrese oscilla da piagnistei retribuiti a vanagloria infondata.

Intanto, rinnovo il gaudium; sperando sia magnum, anzi maximum. E resto in vigile attesa.

Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, presidente.

Ulderico Nisticò