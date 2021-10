Aereo privato precipita fra le case a Milano, morti tutti gli 8 occupanti

Un aereo da turismo è caduto oggi alla periferia di Milano, schiantandosi su di uno stabilimento che ha poi preso fuoco. Stando ai soccorsi, otto persone, tutte quelle che si trovavano a bordo, di cui settte passeggeri ed il pilota, hanno perso la vita, verosimilmente sul colpo. Fra questi c’era anche un bambino.

Secondo le prime indiscrezione si parla di un gruppo di turisti nei quali ci sarebbe almeno una donna francese, un copilota e un pilota di origini tedesche. Il velivolo si è schiantato a San Donato Milanese, poco dopo le 13.

Sul posto, oltre alla polizia e ai soccorsi, anche i pompieri che stanno spento le fiamme nella palazzina di uffici, fortunatamente vuota per lavori.Non c’era nessuno, altrettanto fortunatamente, alla fermata del bus adiacente alla struttura. L’aereo, era partito da Milano Linate diretto ad Olbia, in Sardegna.

Il suo volo è però terminato pochi chilometri dopo il decollo. Dopo lo schianto, l’aereo, l’edificio e diverse auto vicine hanno preso fuoco. Al momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si conoscono le cause all’origine dell’incidente ma alcuni testimoni parlano di un motore in fiamme.