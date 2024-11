Aeroitalia annuncia l’apertura della nuova tratta Roma – Lamezia Terme

Aeroitalia è lieta di annunciare l’avvio di una nuova tratta che collegherà Roma a Lamezia Terme, consolidando il proprio impegno nel potenziare i collegamenti domestici.

La nuova rotta, che sarà operativa a partire dal 15 dicembre, prevede fino a 4 voli giornalieri pensati per garantire la massima flessibilità a chi viaggia per lavoro o per piacere.

Con questa nuova connessione, Aeroitalia conferma il proprio obiettivo di sostenere la mobilità tra le regioni italiane, contribuendo al rafforzamento dei legami economici e culturali.

“Collegare Lamezia Terme a Roma è motivo di grande soddisfazione, non solo per l’importanza strategica di questa rotta, ma anche per il legame personale con la Calabria, una terra dalle straordinarie potenzialità” ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia.

Questa iniziativa si inserisce nella visione di Aeroitalia di diventare il punto di riferimento per il trasporto domestico aereo italiano, garantendo le connessioni tra le diverse regioni del Paese e valorizzando ogni territorio servito.