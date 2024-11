Aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair celebra i 15 milioni di passeggeri e lancia la nuova rotta per Tirana

“Oggi festeggiamo un grande obiettivo raggiunto da Ryanair all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme: 15 milioni di passeggeri dall’inizio delle operazioni nel 2000. Un rapporto quello con lo scalo lametino che è cresciuto negli anni, e nel 2013 ha portato all’apertura della base”.

“Oggi celebriamo i 15 milioni di passeggeri e presentiamo l’operativo della stagione invernale 20-24 che comprende la nuova rotta per Tirana che ha un’importanza strategica per questo territorio considerati anche i legami culturali e storici che intercorrono tra la comunità albanese e la Calabria”.

“Saranno 12 le rotte in totale ma la novità è anche l’aumento delle frequenze settimanali su 7 rotte esistenti (Milano, Pisa, Torino, Venezia e Verona). Questo nuovo operativo è reso possibile dall’impegno di Ryanair nei confronti di Lamezia, con un aereo basato – che rappresenta un investimento dal valore di 100milioni di euro, e supporta oltre 1.100 posti di lavoro. In totale saranno 165 voli settimanali che equivale ad un aumento di circa il 27% rispetto all’operativo invernale 2023”.

È quanto a dichiarato il responsabile comunicazione per l’Italia Fabrizio Francioni, nel corso di un punto stampa che si è svolto all’aeroporto di Lamezia Terme alla presenza del direttore commerciale della Sacal Mauro Bolla.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti è stato consegnato come premio per il volo che ha segnato i 15milioni, un voucher valido per due persone, alla passeggera Katarina D’Amato di Corigliano Rossano, diretta a Tirana, una delle nuove tratte invernali previste dalla Calabria da parte di Ryanair. Francioni e Bolla hanno evidenziato l’importanza della decisione strategica della Regione Calabria di eliminare l’addizionale municipale, consentendo quindi a Ryanair “di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della regione”.

Per celebrare i 15 milioni di passeggeri a Lamezia e il lancio della nuova rotta verso Tirana, la compagnia irlandese ha lanciato una promozione con tariffe che partono solo da 21,99 euro per i viaggi fino alla fine di gennaio.

Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, in una nota, ha commentato: “Da quasi 25 anni, Ryanair rappresenta un partner strategico fondamentale per l’aeroporto di Lamezia Terme e per l’intera Calabria, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del traffico aereo, al potenziamento del turismo regionale e alla creazione di nuove opportunità economiche”.

“Con il raggiungimento della significativa milestone dei 15 milioni di passeggeri, l’aggiunta di nuove rotte invernali e l’arrivo del secondo aeromobile basato per la stagione estiva 2025, questo impegno si rafforza ulteriormente. Ryanair continua a offrire ai viaggiatori calabresi e ai visitatori un accesso sempre più ampio e competitivo verso numerose destinazioni nazionali e internazionali. Siamo lieti di celebrare questi nuovi traguardi insieme a Ryanair, guardando al futuro”. Tra le novità vi è la riattivazione del volo invernale per l’aeroporto di Charleroi a Bruxelles.